Erdoğan 'Göndermeyeceğiz' demişti: AKP'lilerin yanıtı dikkat çekti

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Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy; gündemdeki son gelişmeleri, verilere dayalı analizlerle, siyasilerin gündem belirleyen açıklamalarını ve bu açıklamaların toplum üzerindeki etkilerini Cumhuriyet için değerlendiriyor. İşte Ertan Aksoy'un yeni değerlendirmesi...

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:48

Tarih boyunca yaşanan göç hareketleri incelendiğinde, göçün sıklıkla yüksek refaha sahip olan coğrafyalara yapıldığını görmekteyiz. (Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler’in tanımına göre ülkemizdeki Suriyelilerin statüsü sığınmacı olsa da ülkemizde “göçmen” kavramı genel kabul gördüğünden bu yazıda göçmen olarak anılacaktır.) İnsanlık, tarih boyunca son derece anlaşılır bir şekilde limitli ömrünü daha fazla refah içinde geçirme güdüsüyle hareket etti. İster Erzincan’dan İstanbul’a, ister Kahramanmaraş’tan Londra’ya göç etmiş bir bireyi alın, ikisinin de ortak noktasının daha fazla refaha erişim olduğunu görürsünüz. Bu nedenle, 20. yüzyılda göçün ve göçme isteğinin en yoğun olduğu coğrafya, refah devleti inşa etme konusunda açık ara diğer ülkelerin önünde olan bazı Avrupa ülkeleri oldu. Bu ülkelerin aldıkları göçmenler kendi refah ve yaşam standartlarını yükseltirken, aynı zamanda yaşadıkları ülkelerin ekonomilerine de anlamlı katkılar sağladılar.

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