Erdoğan tam kapanmada nerede olacak?

30 Nisan 2021 Cuma, 14:37

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Aşı tedarik çalışmalarında herhangi bir sorun yaşanacağını kabul etmediğini söyleyen Erdoğan, "Elimizde yeteri derecede aşı var" dedi.

Erdoğan, "Biontech, Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek. Şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek" diye konuştu. Yerli aşı çalşımalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, çalışmaların devam ettiğini ve Eylül- ekim gibi üretime geçileceğini beklediğini söyledi.

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'KAPANMADA EN KÖTÜ İHTİMALLE TÜRKİYE'DEYİM'

Bir gazetecinin "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna da yanıt veren Erdoğan, "Şu anda kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" dedi.

CENEVRE GÖRÜŞMELERİ

Cenevre’de üç gün süren 5+1 gayriresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin de konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Doğru konuşmadılar. Ben yine netice alınacağına ihtimal vermiyorum. Dürüst değiller. Referanduma da saygı duymadılar. Bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Dürüst davrandıkları zaman, bizden dürüstlüğü görecekler. Dürüst davranmadıkça bir anlaşmaya varmak mümkün değil."



ERDOĞAN'IN "EN KÖTÜ İHTİMALLE TÜRKİYE'DEYİM" SÖZLERİ TEPKİ TOPLADI



"Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna Erdoğan'ın "Şu anda kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" demesi sosyal medyada siyasi isimlerden tepki gördü.



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