Son dakika... Fahrettin Koca'dan 'tam kapanma' açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın ilk gününde koronavirüs salgınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saat 19.00'da başlayan 'tam kapanma' dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koca'nın açıklamaları şöyle:
- Koronavirüs salgınında yeni bir pik dönemi yaşadık. Alınan kısıtlama tedbirleriyle bir miktar düşüş sağlansa da istediğimiz düzeyde olmadı. Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret halini aldı. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı bayram gibi yaşamak istiyoruz.
- Vaka değişim hızlarını, vaka oranlarını iller bazında düzenli olarak yayınlamaktayız. Sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Antalya'yı bu anlamda detaylarıyla değerlendireceğiz. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak.
- Antalya'da son bir haftada vaka sayısında yüzde 35 oranında azalma görüldü. Antalya'da şu an yatak doluluk oranımız yüzde 47.7, yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66.3. Son hafta hastane yükümüzün azaldığını görüyoruz. Antalya aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı Antalya'da yüzde 85. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.
- Bu dönemdeki yoğun mücadelemiz bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır.
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