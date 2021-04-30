İBB neler yapacak? Ekrem İmamoğlu'ndan kritik 'tam kapanma' açıklaması

30 Nisan 2021 Cuma, 14:28

Hazırlanan videoyla İstanbululara seslenen İBB Başkanı İmamoğlu,17 günlük "tam kapanma" süresince aldıkları tedbirleri, sunacakları hizmetleri ve tamamlayacakları çalışmaları anlattı.





İGDAŞ ile İSKİ’nin, kapanma döneminde kesme işlemi yapmayacağını belirten İmamoğlu, sosyal yardım kapsamında 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımına başlayacaklarını aktardı. Halk Ekmek, Hamidiye Su, ulaşım, sağlık, kreşler gibi konularda aldıkları kararları hemşehrileriyle paylaşan İmamoğlu, bu süreci, devam eden yatırımları hızlandırmak ve tamamlamak için değerlendireceklerinin altını çizdi.

Sarıyer Emirgan Korusu’nda açıklama yapan İmamoğlu, İstanbullularla şu bilgileri paylaştı:

"100 BİN YENİ GIDA KOLİSİ DAĞITIMA ÇIKIYOR"

Öncelikle gaz şirketimiz İGDAŞ ve İSKİ, kapama döneminde, konut ve küçük esnafın gazını da suyunu da kesmeyecek. Kapama dönemine denk gelen son ödeme tarihli faturalar, mayıs sonuna kadar ödenebilecek.

Sosyal yardımlarımız, tüm hızıyla devam edecek. 100 bin yeni gıda kolisi dağıtımı da başlıyor.

Zabıtalarımız, İstanbul’da her alanda olacak. Yaş almış vatandaşlarımız, alışveriş gibi konularda yardıma ihtiyaç duyarsa, belediyemiz zabıtasını arayabilirler.

"HALK EKMEK VE HAMİDİYE SU ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK"

Halk Ekmek ve Hamidiye Su, aynı şekilde çalışmaya ve dağıtıma devam edecek

Otobüslerimiz, sabah 04.30’dan gece yarısına kadar; metrobüs ve havalimanı hatlarımız, 24 saat boyunca çalışacak. Metro seferlerimiz, 06.00-21.00 arası, 15 dakikada bir sefer yapacak. Füniküler ve tramvay hatları, kapanmada hizmet vermeyecek. Şehir Hatları, aynı tarifesine devam edecek.

Tıp merkezlerimiz çalışacak, evde bakım süreçleri eksiksiz sürecek. Hastalarımız merak etmesin, evlere medikal malzeme destekleriniz ulaştırılmaya devam edecek.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOCUKLARINI 2 KREŞİMİZE BIRAKABİLİR"

Bu süreçte ‘Psikolojik Destek Hattımız’ ile yanınızda olacağız. 0212 449 49 00 numaralı telefondan, uzman psikologlarımızdan sabah 09.00-16.00 saatleri arasında destek alabilirsiniz.

Esenyurt ve Bahçelievler “Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezlerimiz” açık olacak. Sağlık çalışanlarımız, ihtiyaç duyarsa, çocuklarını bu iki kreşimize bırakabilirler. Bize emanetler.

"FİKİRTEPE, KURBAĞILIDERE VE BAŞAKŞEHİR’DEKİ ÇALIŞMALARIMIZ BİTİRİLECEK"

İstanbul’a yatırımlarımız da sokağa çıkma yasağında hızlanacak. Kadıköy Fikirtepe yolları inşaatı, Kurbağlıdere çevre düzenlemesi bu süreçte bitirilecek.

Ayrıca Başakşehir Ispartakule’de, çok önemli bir üst geçit çalışmamız var. Çalışma nedeniyle yol kapanmıştı. Yoğun bir çalışmayla, yolumuzu da 17 Mayıs pazartesi günü hizmete açacağız, size hazır hale getireceğiz.

Her zaman olduğu gibi bu dönemde de maddi-manevi, tüm gücümüzle siz değerli İstanbulluların yanında olmaya devam edeceğiz. Çok daha sağlıklı bir İstanbul ve Türkiye umuduyla, hepinize iyi günler diliyorum.

Öte yandan, İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı: