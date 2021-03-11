Erdoğan yine kendisiyle çelişti: Aynı soruya iki farklı yanıt

11 Mart 2021 Perşembe, 09:22





24 Şubat'taki grup toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, "Salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu’nun sürekli sorduğu dövizlerin önemli bir bölümü işte bu mücadelede kullanılmıştır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisi AKP'nin dün TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuyu bir kez daha gündeme getirdi. "CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemden beri Sayın Berat Bey’in attığı adımları CHP döneminde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? Bu para Merkez Bankası’nda. Kaybolan bir şey yok. Kayıp varsa bunlar sizdedir… 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı. Şu anda da yine döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı" şeklinde konuştu.