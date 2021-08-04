Erdoğan'a 'Çay' tepkisi: Hortum getirseydi ya buraya
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yangın söndürme çalışmalarında bir yurttaş, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangınzedelere çay dağıtmasını eleştirdi. Yurttaş, Erdoğan'a “Çay dağıtacağına hortum getirseydi ya buraya” diye tepki gösterdi.
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