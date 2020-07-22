Erdoğan'dan Ayasofya şarkısı
Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Böylece Ayasofya, 24 Temmuz'da cami olarak ibadete açılacak.
Türkiye Ayasofya kararını konuşurken, Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayasofya ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Ayasofya ile ilgili şarkılı bir video paylaşan Erdoğan, söz konusu paylaşımına, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." notunu düştü.
Ayasofya şarkısı; Kırgızca, Boşnakça, Arnavutça, Azerice, Kürtçe, Svahili, Arapça, Bengalce ve Türkçe seslendirildi.
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