Erdoğan'dan 'hayat pahalılığı' mesajı: 'Milletimizin sabırlı olmasını istiyorum'

02 Nisan 2022 Cumartesi, 17:37

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne katıldı. Buradaki konuşmasında hayat pahalılığına ve art arda gelen fiyat artışlarına değinen Erdoğan, "Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir" dedi.