Erdoğan'dan sosyal medyada şaşkınlık yaratan sözler

19 Ağustos 2021 Perşembe, 09:27

Erdoğan dün akşam Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın buradaki açıklamalarında şaşkınlık yaratan ifadeler kullandı.

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı olan Erdoğan, ''Varlık Fonu Başkanımı davet ettim. Birlikte bu görüşmeleri yaptık'' ifadelerini kullandı.

"BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'yla da bir görüşmemiz oldu" diyen Erdoğan, "BAE'nin Türkiye'ye yönelik yatırımlar noktasında ciddi bir görüşme yaptık. Bu görüşmede de hangi alanlarda ne gibi yatırımlar yapılabilir, bunları görüştük. Gerek Varlık Fonu Başkanımı davet ettiğim gibi Yatırım Destek Fonu Başkanımı da davet etmiştim" dedi.



Erdoğan'ın 'Varlık Fonu Başkanı' açıklaması sosyal medyada şaşkınlığa yol açtı