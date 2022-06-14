Erdoğan'dan 'THY' kararı: 'Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine Türkiye Hava Yolları yazacağız'
TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan, İMECE uydusunun 2023 ocak ayında uzaya fırlatılacağını söyledi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu.
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