Erdoğan'ın fırın alışverişi: Alman ekmeği, Alman çavdarı...
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Üsküdar'da fırına uğradı.
Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıktı. Çengelköy Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde bulunan bir fırına uğradı. Burada alışveriş yapan Erdoğan bir süre fırında çalışanlarla da sohbet etti.
Erdoğan fırın çıkışında bir vatandaşla da konuştu. Çevrede bulunan vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü’ne geçti. Erdoğan’ın aldıkları ise poşetlerle makam aracının bagajına konuldu.
Erdoğan’ın alışveriş yaptığı fırının sahiplerinden Yılmaz Yıldız, “Alman ekmeğimizden aldı, simit çeşitlerimizden aldı, haşhaşlı sokak simidi, pastane simidi hepsinden birer tane aldı. Siyez ekmeklerimizden aldı, bir de Alman çavdarından aldı. Habersiz geldi. Buraya dünya lideri geldi mutlu olmamak mümkün mü?” dedi.
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