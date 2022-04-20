Erdoğan'ın hedefi 'altılı masa': Bu uzlaşma olamayacak

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Seçimlere ilişkin mesajlar veren Erdoğan, "2023'e kadar devam edecek bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız" derken, partisinden kopanlara da "Gelin saflarımızı sıklaştıralım, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim" çağrısı yaptı. Erdoğan, altı muhalefet partisinin ortak çalışması için de "Allah'ın izniyle 2023'ü bile göremeyecektir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2022 Çarşamba, 13:09



Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

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