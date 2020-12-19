Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği ziyafette koronavirüs önlemleri unutuldu
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Arapça müzik eşliğinde verilen ziyafet sofrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek yerken görülüyor.
TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Arkadaşlar millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor; kuru ekmek giriyor” dedi. AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin ise “O zaman aç değil demek” yanıtını verdi. 15 Aralık günü gerçekleşen ‘kuru ekmek’ tartışmasından hemen iki gün sonra, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna yemek verdi. Yemeğe katılan konuklardan birinin cep telefonuyla çektiği görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ YİNE UNUTULDU
Arapça müzik eşliğinde verilen ziyafet sofrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek yerken görülüyor. Ziyafette koronavirüs önlemlerine uyulmadığı, masalardaki sandalyeler arasında boşluk bırakılmaması da dikkat çekti.
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