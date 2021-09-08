Erdoğan'ın kafasına vurduğu çocuk Uykusuz'a kapak oldu

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Mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta kurdeleyi erken kesen küçük çocuğa tepkisini taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:20



Erdoğan'ın Rize'de katıldığı açılış töreninde, kurdeleyi kesmek için erken davranan bir çocuğa tepkisini kafasına mikrofon tuttuğu eliyle 3 kere vurarak göstermesi tepkilere neden olmuştu.

Uykusuz, o görüntülerden yola çıkarak bu haftaki kapağını hazırladı.

İşte o kapak:

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