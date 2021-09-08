Erdoğan'ın kafasına vurduğu çocuk Uykusuz'a kapak oldu

08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:20





Erdoğan'ın Rize'de katıldığı açılış töreninde, kurdeleyi kesmek için erken davranan bir çocuğa tepkisini kafasına mikrofon tuttuğu eliyle 3 kere vurarak göstermesi tepkilere neden olmuştu.

Uykusuz, o görüntülerden yola çıkarak bu haftaki kapağını hazırladı.

İşte o kapak: