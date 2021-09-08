Erdoğan'ın kafasına vurduğu çocuk Uykusuz'a kapak oldu
Mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağına AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta kurdeleyi erken kesen küçük çocuğa tepkisini taşıdı.
Erdoğan'ın Rize'de katıldığı açılış töreninde, kurdeleyi kesmek için erken davranan bir çocuğa tepkisini kafasına mikrofon tuttuğu eliyle 3 kere vurarak göstermesi tepkilere neden olmuştu.
Uykusuz, o görüntülerden yola çıkarak bu haftaki kapağını hazırladı.
İşte o kapak:
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