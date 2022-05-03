Erdoğan'ın sığınmacılar konusundaki büyük değişimi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayında yaptığı açıklamada, "Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndermeyeceğiz, ensarın ne olduğunu biliyoruz" demişti. Ancak, Erdoğan bugün video mesaj ile katıldığı Suriye’deki İdlib Briket Evleri Açılış Töreni’nde 1 milyon Suriyeli'nin gönderilmesi için çalışmalara başlandığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
03 Mayıs 2022 Salı, 16:16

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki İdlib Briket Evleri Açılış Töreni’ne videolu mesaj gönderdi.

Erdoğan, “Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.


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