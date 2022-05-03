Erdoğan'ın sığınmacılar konusundaki büyük değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayında yaptığı açıklamada, "Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndermeyeceğiz, ensarın ne olduğunu biliyoruz" demişti. Ancak, Erdoğan bugün video mesaj ile katıldığı Suriye’deki İdlib Briket Evleri Açılış Töreni’nde 1 milyon Suriyeli'nin gönderilmesi için çalışmalara başlandığını belirtti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki İdlib Briket Evleri Açılış Töreni’ne videolu mesaj gönderdi.
Erdoğan, “Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz” dedi.
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