Erdoğan'ın sorusu şaşkına çevirdi, Arnavutluk Başbakanı böyle bozuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk'a yaptığı ziyaret sırasında Başbakan Edi Rama ile girdiği diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a yaptı. Erdoğan, Başbakan Edi Rama'nın davetlisi olarak gittiği Arnavutluk'ta resmi temaslarda bulundu.
Arnavutluk Başbakan'ı Rama, kendisinin yaptığı sanat eserini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği anların videsonunu Instagram'dan paylaştı.
Videoda; Edi Rama, ülkesini ziyarete gelen Erdoğan’a kendi yaptığı vazoyu gösteriyor.
Rama’nın “Ben bunu kendim yaptım. İki elimle, el işçiliği” demesi üzerine Erdoğan, “Sende böyle maharetler var mıydı?” diye sorunca Başbakan Rama’nın şaşkınlığı kameralara yansıyor.
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