Ertan Aksoy hazırladı: 'AKP'nin ertelenmiş mutluluk vaadi'

06 Haziran 2022 Pazartesi, 18:46

AKP, özellikle kuruluş dönemlerinde siyasal elastikiyeti son derece yüksek bir partiydi. Bu sayede milli görüşçü, milliyetçi, Kürt sağı ve liberal eğilimdeki dört seçmen grubunu tabanını oluşturan kitleye dönüştürebilmişti. Uzun süre bu tabanını koruyabildi. Her gruba ayrı ayrı ekonomik ve manevi tatmin alanları yarattı.

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