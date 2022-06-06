Ertan Aksoy hazırladı: 'AKP'nin ertelenmiş mutluluk vaadi'
Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy; gündemdeki son gelişmeleri, verilere dayalı analizlerle, siyasilerin gündem belirleyen açıklamalarını ve bu açıklamaların toplum üzerindeki etkilerini Cumhuriyet için değerlendiriyor. İşte Ertan Aksoy'un bu haftaki değerlendirmesi...
AKP, özellikle kuruluş dönemlerinde siyasal elastikiyeti son derece yüksek bir partiydi. Bu sayede milli görüşçü, milliyetçi, Kürt sağı ve liberal eğilimdeki dört seçmen grubunu tabanını oluşturan kitleye dönüştürebilmişti. Uzun süre bu tabanını koruyabildi. Her gruba ayrı ayrı ekonomik ve manevi tatmin alanları yarattı.
Video Haberler
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Gezi tutuklularından mesaj var
- Okulda dansöz oynattılar!
- Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- Okulda dansöz oynattılar!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Poşet çaydaki büyük tehlike!