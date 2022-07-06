Esenyurt'ta annesi ve kardeşlerini katletmişti; ölü sayısı 4'e yükseldi

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:36

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak'ı silahla öldürdü. Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti.

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