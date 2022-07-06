Esenyurt'ta annesi ve kardeşlerini katletmişti; ölü sayısı 4'e yükseldi

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Esenyurt annesi ve kardeşlerini öldürdükten sonra ihtihar girişiminde bulunan Ömer Orak hayatını kaybetti. Ömer Orak'ın, kuzenine mesaj göndererek "Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın" dediği ortaya çıktı. Ömer Orak'ın yaklaşık 3 yıldır işsiz olduğunu söyleyen dayısı İsa Kuş, "Hiç dışarı çıkmıyordu, sabaha kadar internet oyunlarıyla vakit geçiriyordu. Cinnet mi geçirdi bilmiyoruz" dedi.

DHA
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:36

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak'ı silahla öldürdü. Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti. 

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Esenyurt Baba amca intihar

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