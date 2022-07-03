Esenyurt’ta tıp merkezinde oksijen tüpü patladı 1 işçi öldü
Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin klimalarına bakım için giden işçi, klima gazlarını doldurduğu sırada oksijen tüpü patladı. Geniş bir çevrede duyulan patlamada işçi Aydın Adıyaman (53) olay yerinde hayatını kaybetti.
Esenyurt'un Mehmetçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan özel bir tıp merkezinde bugün saat 11.00 sıralarında oksijen tüpü patladı.
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