Esenyurt’ta tıp merkezinde oksijen tüpü patladı 1 işçi öldü

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Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinin klimalarına bakım için giden işçi, klima gazlarını doldurduğu sırada oksijen tüpü patladı. Geniş bir çevrede duyulan patlamada işçi Aydın Adıyaman (53) olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA
03 Temmuz 2022 Pazar, 15:24

Esenyurt'un Mehmetçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan özel bir tıp merkezinde bugün saat 11.00 sıralarında oksijen tüpü patladı. 

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İstanbul oksijen tüpü Tıp Merkezi Esenyurt

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