Eşinin silah çekip 'Seni kimse kurtaramaz' diye tehdit ettiği kadın, KADES uygulamasıyla kurtuldu
Adana’da, Nuri Y.’nin kredi kartı borcu nedeniyle tartışıp silah çekerek "Seni elimden kimse kurtaramaz" diye tehdit ettiği Raziye Y., telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile polise haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, kendilerini görünce dama çıkan Nuri Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Raziye Y.’nin koruma kararı aldırdığı, sürenin bitiminin ardından da barıştığı eşi Nuri Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Raziye Y. ile hakkında koruma kararı aldırdığı, sürenin bitiminin ardından da barıştığı eşi Nuri Y. arasında evde kredi kartı borcu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nuri Y., iddiaya göre eşine hakarette bulundu, tabancasını çekip, “Seni elimden kimse kurtaramaz” diyerek ölümle tehdit etti. Raziye Y., cep telefonundaki Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
DAMDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Polisin geldiğini gören Nuri Y., tabancasını apartmanın merdiven boşluğuna atıp dama çıktı. Polis ekipleri, yaptığı baskınla Nuri Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polisin yaptığı aramada, şüphelinin tabancayı merdiven boşluğuna attığı tespit edildi. Tabancanın şarjöründe ise 5 merminin bulunduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Raziye Y., eşinden şikayetçi oldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KOMŞULARINDAN HELALLİK ALIP, EVİ TERK ETTİ
Adana'da, Nuri Y.’nin kredi kartı borcu nedeniyle tartışıp silah çekerek "Seni elimden kimse kurtaramaz" diye tehdit ettiği eşi Raziye Y.'nin (39), 4 yaşındaki kızları Yağmur ve ilk evliliğinden olan Arda'yı da yanına alarak komşularına 'Hakkınızı helal edin' deyip, evi terk ettiği öğrenildi. İlk evliliğinden olan bir oğlunun da yurt dışında yaşadığı bildirilen Raziye Y.'nin, işsiz eşi Nuri Y. ile sürekli maddi konular yüzünden tartıştığı, evi kendisinin geçindirdiği öğrenildi.
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