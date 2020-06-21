Eşiyle tartıştı, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi!
Antalya’da eşiyle tartışan adam kapıyı kilitledikten sonra evini ateşe verdi.
Olay Antalya'nın Kumluca ilçesi Temel Eğitim Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Fırat G., bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Z.G. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşmesi sonucu Fırat G., eşi Z. G. ve dört çocuğunu dışarı çıkardıktan sonra oturma odasına benzin döküp ateşe verdi.
POLİS KAPIYI KIRDI
Kocasının evi ateşe verdiğini gören Z.G., eşinin erkek kardeşi C.G.'yi aradı aradı. Abisi ile kavga ettiğini, abisinin çok sinirli olduğunu ve kapıyı kilitledikten sonra evi ateşe verdiğini söyledi. Fırat G.’nin erkek kardeşi C. G.'de hemen 112’yi aradı.
Alınan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Ambulansı sevk edildi. Kapıyı kıran polis ekipleri içeri girdi. Fırat G.'nin ateşe verdiği odadaki eşyaları söndürdü. Daha sonra Fırat G. göz altına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.
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