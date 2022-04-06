Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama: Karşıma dükkan açtı
'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile eşi Deniz Çelebi, anlaşmalı olarak boşandı. Şirketin merkez şubesi anlaşmalı olarak Deniz Çelebi'ye devredilirken; Çelebi, "Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı" dedi.
'Midyeci Ahmet' olarak bilinen Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz Çelebi, anlaşmalı boşandı. Anlaşma gereği Midyeci Ahmet Beşiktaş Şubesi, Deniz Çelebi'ye devredildi. Bir süre sonra ise Ahmet Çiçek, bu yerin hemen karşısına aynı isimle şube açıp, sosyal medya hesabından eski eşinin işlettiği şubeyle ilişkilerinin kalmadığını ve oraya kendileri tarafından ürün sağlanmadığı açıklaması yaptı. DHA'ya konuşan Deniz Çelebi de "Markanın patentini alırken ben kolyemi sattım da isim hakkını aldık. Boşanırken iki medeni insan gibi oturduk. Merkez şubeyi istedim. Manevi değeri çok yüksekti. Ben yıllarca burada çalıştım, burayı istedim. Burayı da aldım. Burası bana hakkıyla, ismiyle devredildi. Boşanmadan sonra dokuzuncu gün mal vermeyi kesti. Karşıma dükkan açtı" dedi.
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