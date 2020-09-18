Eski Karagümrük Başkanı'na silahlı saldırı

18 Eylül 2020 Cuma, 11:35

Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğradı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bu sezon Süper Lige yükselen Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim, 12 Eylül'de gece saatlerinde Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğradı. Ecim, gittiği restorandan ayrıldığı sırada otomobiline doğru ilerlerlerken kimliği belirsiz 2 kişi otoparka geldi. Şüphelilerden biri Yaşar Ecim, otomobiline bineceği sırada silahla ateş etmeye başladı. Ecim'in yere yığılmasının ardından saldırgan koşarak bir motosiklete bindi ve olay yerinden ayrıldı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Yaşar Ecim'in otoparktaki otomobiline doğru ilerlediği, şüphelinin saklanarak otomobile doğru yaklaştığı, saldırganın Ecim'e ateş ettiği ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün eski başkanı Yaşar Ecim'in çelik yelek giydiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



