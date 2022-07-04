Eski patrona akıl almaz tuzak: Her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı

Abone Ol google-news

Denizli’de istifa ettiği işine geri dönme talebi kabul görmeyen çalışan, hamile eşiyle birlikte eski patronuna akıl almaz bir tuzak kurdu. 2,5 ay boyunca her sabah dinlenme bahanesiyle geldiği iş yerinden boş valiz ve çantaları doldurarak çıkan şüpheli, 200 bin TL değerindeki markalı ürünleri yarı fiyatına satmaya çalışınca yakayı ele verdi.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:55

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kıyafet satan bir işletmede daha önce 3 sene boyunca çalışan Mert A. (23), daha iyi bir teklif gelince görevinden ayrıldı. İşsiz kalmasının ardından yaklaşık 2,5 ay önce yeniden eski patronu Hasan Manas’ın kapısını çalan Mert A., eski patronundan kendisini yeniden işe almasını istedi. Manas, eleman ihtiyacı olmadığını söyleyerek eski çalışanının talebini geri çevirdi

Haberin devamı

hırsızlık hırsız eski çalışan Denizli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler