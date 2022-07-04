Eski patrona akıl almaz tuzak: Her gün boş valizle gelip 200 bin liralık kıyafet çaldı

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:55

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kıyafet satan bir işletmede daha önce 3 sene boyunca çalışan Mert A. (23), daha iyi bir teklif gelince görevinden ayrıldı. İşsiz kalmasının ardından yaklaşık 2,5 ay önce yeniden eski patronu Hasan Manas’ın kapısını çalan Mert A., eski patronundan kendisini yeniden işe almasını istedi. Manas, eleman ihtiyacı olmadığını söyleyerek eski çalışanının talebini geri çevirdi

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