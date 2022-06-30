Eski TRT Genel Müdürü Eren’in 'anlaşma' trafiği açığa çıktı: Binin üzerinde...

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TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in sorusu üzerine eski Genel Müdür İbrahim Eren’in görevden alınmadan önceki son 6 ayında 932’si haber paketi ve canlı yayın hizmeti, barter ve sponsorluk; 120’si program olmak üzere bin 52 anlaşma yaptığını açıkladı.

ANKA
30 Haziran 2022 Perşembe, 15:47

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TRT’deki sınavsız işe alma, kadrolaşma ve yüksek maaş iddialarının ardından eski Genel Müdür İbrahim Eren döneminde yapılan alım ve anlaşmaları gündeme getirdi.

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