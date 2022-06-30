Eski TRT Genel Müdürü Eren’in 'anlaşma' trafiği açığa çıktı: Binin üzerinde...
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in sorusu üzerine eski Genel Müdür İbrahim Eren’in görevden alınmadan önceki son 6 ayında 932’si haber paketi ve canlı yayın hizmeti, barter ve sponsorluk; 120’si program olmak üzere bin 52 anlaşma yaptığını açıkladı.
CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TRT’deki sınavsız işe alma, kadrolaşma ve yüksek maaş iddialarının ardından eski Genel Müdür İbrahim Eren döneminde yapılan alım ve anlaşmaları gündeme getirdi.
Video Haberler
- Eski müdürün 'anlaşma' trafiği açığa çıktı
- Abdülkadir Ömür'ün trafikteki görüntüleri tepki çekti!
- Kolonlardaki çatlak ekipleri harekete geçirdi
- İstanbul'da hareketli dakikalar
- Eski AKP'li yurttaş Özel'e böyle seslendi
- 'İçimizden bir parça koptu'
- 'Gerçek enflasyona duyarlı bir artış olmalı'
- Zamlar tatlıcıların tadını kaçırdı
- Çılgın davulcu kendinden geçti
- Cüneyt Arkın'a veda...
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük emekli maaşı belli oldu
- Lille yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu!
- Şirketlere kayyum atandı, binlerce hesaba el konuldu
- Maymun çiçeği hastalığı Türkiye'de!
- 'Çok kısa ve yırtmaçlı etek giyilmesin'
- İki konuda uzlaşı sağlandı
- Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi
- Asgari ücret için üç ihtimal var
- Motorinde indirim: İşte son fiyatlar...
- 'Erdoğan’a boyun eğmedik'