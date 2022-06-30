Eski TRT Genel Müdürü Eren’in 'anlaşma' trafiği açığa çıktı: Binin üzerinde...

30 Haziran 2022 Perşembe, 15:47

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TRT’deki sınavsız işe alma, kadrolaşma ve yüksek maaş iddialarının ardından eski Genel Müdür İbrahim Eren döneminde yapılan alım ve anlaşmaları gündeme getirdi.

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