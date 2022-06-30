Eski TRT Genel Müdürü Eren’in 'anlaşma' trafiği açığa çıktı: Binin üzerinde...

30 Haziran 2022 Perşembe, 12:08

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, TRT’deki sınavsız işe alma, kadrolaşma ve yüksek maaş iddialarının ardından eski Genel Müdür İbrahim Eren döneminde yapılan alım ve anlaşmaları gündeme getirdi.

Sertel, TBMM KİT Komisyonu’nda “Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren görevden alınmadan son 6 ay içerisinde TRT bünyesinde hangi alım ve anlaşmaları yaparak gitti? Bu anlaşmaların içeriği ve ödenen paralar ne kadardır” diye sordu.

TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, Sertel’in sorularına yazılı yanıt verdi. Sobacı’nın yanıtında, “TRT eski Genel Müdürü İbrahim Eren’in görevde olduğu 1 Ocak – 13 Temmuz 2021 tarihleri arasında (son 6 ay); program alımı, haber paketi, ve canlı yayın hizmeti, mal ve hizmet alımı, bakım onarım hizmetleri, program tanıtım, barter ve sponsorluk hizmetlerine ilişkin 932 adet, program satış anlaşmalarına ilişkin ise 120 adet sözleşme yapılmıştır” denildi.

“BİN 52 ANLAŞMADAN SADECE 5’İ İHALE EDİLMİŞ”

KİT Komisyonu toplantısında TRT yönetimine çok sayıda soru yönelttiğini, özellikle dış yapımlara harcanan paralara ilişkin sorulara yanıt alamadıklarını ifade eden CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, şunları söyledi:

“TRT yönetimine muhalefet milletvekilleri olarak çok sayıda soru yönelttik. Ama ne toplantıda sözlü olarak ne de sonradan yazılı olarak sorularımızın cevaplarını alamadık. Dış yapımlara 1,5 milyar liradan fazla para aktaran TRT, bu kadar büyük bir parayı hangi dizi ve programlara bölüm başı ne kadar ödediği şeklinde açıklamaktan imtina ediyor. ‘Açıklarsak rekabet şansımızı kaybederiz’ gibi mesnetsiz bir gerekçe sunuyor. 18 televizyon kanalı bulunan TRT’de hangi siyasi partiye ve hangi siyasi lidere ne kadar süre ayrıldığını soruyoruz. ‘Biz herkese eşit davranıyoruz’ deyip sorumuzu geçiştiriyor. O toplantıda eski Genel Müdür İbrahim Eren dönemine ilişkin sorular da sormuştum. Ne hikmetse eksiğiyle beraber o sorularımı yanıtlamışlar. Anlaşılan o ki eski Genel Müdür görev süresi dolmadan, giderayak binin üzerinde anlaşmaya imza atmış. Bu anlaşmaların parasal boyutunu da sormama rağmen belirtmemişler ancak oldukça yüksek sayıda sözleşmeye imza atmış. Üstelik 2021 yılında TRT tarafından yalnızca 5 ihale yapılmış. Yani binin üzerinde anlaşma yapılmış ancak yalnızca 5’i ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş. Sadece bu durum dahi TRT’nin parasının yandaşa aktarıldığının işaretidir.”

KONUK AĞIRLAMA GİDERLERİNE 100 MİLYON 732 BİN LİRA HARCANMIŞ

TRT’den gelen yanıtlarda tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderlerine yapılan harcamaların da dikkat çekici olduğunu dile getiren Sertel, şöyle konuştu:

Tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderleri için sadece son üç yılda 200 milyon liraya yakın para harcandığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “TRT halkın parasını har vurup harman savurmaya devam ediyor. TRT’nin 2021 yılı geliri 5 milyar 557 milyon lira oldu. Bu paranın yüzde 80’i dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere harcanıyor. Yani halktan alıyor iktidara yakın kurum ve kuruluşlara dağıtılıyor. İbrahim Eren’in son yılında tanıtım, reklam ve konuk ağırlama giderlerine harcanan para 199 milyon lira. 2019 yılında bu kalem adı altında 34 milyon lira harcanmış, İbrahim Eren giderken 199 milyon lira harcamış, yüzde 194 artışla harcama yaparak gitmiş. Yağma Hasan’ın böreği gibi TRT’yi yiyorlar ama bu düzen değişecek. Tüm harcamaların hesabı kuruş kuruş sorulacak” diye konuştu.