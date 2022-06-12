Eskişehir Türkiye'nin tek kadın motosikletli ATT'si Sabiha, vakalara 3 dakikada ulaşıyor

12 Haziran 2022 Pazar, 12:06

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, vakalara daha hızlı ulaşmak için 12 kişilik motosikletli ekipleri devreye soktu. 20 gündür yollarda olan motosikletli ATT'ler, trafiğin kilitlendiği ya da kara ambulanslarının giremediği noktalara giderek acil müdahalede bulunuyor. Normal bir ambulanstaki tüm donanıma sahip motosikletli ATT'ler, 20 günde 170 kadar vakaya ulaşım sağladı.

'TEK FARKIMIZ, TEKERLEK SAYIMIZ'

12 kişilik ekipteki Sabiha Sözer, Türkiye'de motosikletli ATT görevi yapan tek kadın personel olarak dikkat çekiyor. 4 yıldır ATT olarak çalışan Sözer, motosiklette kara ambulanslarında bulunan tüm donanımların olduğunu söyledi. Motosikletle kolay ve hızlı bir ulaşım sağladıklarını belirten Sözer, "Motosiklet ambulansta, normal kara ambulansında bulunan tüm ekipmanlar bulunuyor. 'Tek farkımız, tekerlek sayımız' diyorum. Taşıma ekipmanı dışında monitörümüz, ilaçlarımız, her şeyimiz tam. Gittiğimiz tüm hastalara eksiksiz müdahale yapabiliyoruz. Eskişehir araç ve yaya trafiği yönünden yoğun bir şehir. Vakalara ulaşımımız bu yüzden kara ambulanslarıyla bazen sıkıntılı olabiliyor. Ama motosiklet ambulansla daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. En büyük avantajımız, bu. Hastamıza daha kısa sürede ulaşıp, daha etkin müdahale yapabiliyoruz" dedi.

'AŞİNA OLMAYAN SÜRÜCÜLER YOL VERMİYOR'

Trafikte zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sözer, "Yol verme konusunda sıkıntılarımız oluyor. Sürücüler, bu konuda daha anlayışlı olurlarsa, ambulansımızın sirenlerini gördüklerinde ve duyduklarında yol verirlerse, vakaya ulaşımımız daha kısa sürecektir. Bizler için 1 saniye çok çok kıymetli. Kendilerinden bu hususta anlayış bekliyoruz. Bazen, 'Çok acil vakaya mı gidiyorsunuz?' diye tepkiler bile alabiliyoruz. Ama motosiklet ambulansa tam olarak aşina değiller. Tanıdıkça ve yaptığımız müdahalelerin farkına vardıkça, onların da anlayış ve hassasiyetleri artacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'MESLEĞİM BANA GURUR VERİYOR'

Normal hayatında da bir motosiklet kullanıcısı olan Sabiha Sözer, mesleğinin kendisine gurur verdiğini söyledi. Sevdiği iki şeyi aynı anda yapmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Sözer, "Sevdiğim iki şeyi aynı anda yapabiliyorum. Eskişehir'in tüm noktalarına gidiyoruz. Eskişehir'in tüm noktalarına ortalama 3 dakikada ulaşım sağlıyoruz. Sezonumuz 20 gün önce açıldı. Bu 20 günlük sürede toplam 170 vakaya gittik ve müdahale sağladık" ifadelerini kullandı.