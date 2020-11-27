Esnaf Kadıköy'de eylem yaptı: Gerçekçi çözüm istiyoruz
İstanbul Kadıköy'de esnaflar getirilen kısıtlamalar sebebiyle Kadıköy'de bir araya geldi. "Paket servisi önerisiyle kapanmaktan beter ettiğiniz esnafın ayakta kalacak gücü kalmamıştır" diyerek eylem yaptılar.
İstanbul'un esnafları Kocaeli esnafıyla birlikte Kadıköy'de bir eylem yaptı.
Yapılan eylemde basın açıklamasında şunlar söylendi:
"Yeme içme ve eğlence sektörünü sınırlayarak garson komi barmen aşçı bulaşıkçı gibi çalışanları ve binlerce aileyi kaderine terk ettiğiniz gibi sektörün paydaşları olan müzisyen oyuncu performans sanatçıları taksiciler çiçekçiler tekel bayileri ve binlerce tedarikçiyle çalışanları ve onların ailelerini işsizliğe ve açlığa mahkum ettiğinizi bilmenizi isteriz. Esnaflar ve çalışanlar olarak yetkililere sesleniyoruz. Pandemi kurallarına ve alınan önlemlere karşı değiliz ancak önlemler çerçevesinde kapattığınız ya da tek çözüm olarak sunduğunuz paket servisi önerisiyle kapanmaktan beter ettiğiniz esnafın ayakta kalacak gücü kalmamıştır. Bir an önce taleplerimize ses verilmesine ve gerçekçi çözüm sunulmasını istiyoruz. Bilinmelidir ki bu zorlu süreçten bizleri batırarak binlerce çalışanın evine ekmek götürmesine mani olarak ülke ekonomisini düze çıkaramazsınız. Esnaf destek bekliyor çünkü batıyoruz."
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