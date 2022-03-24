Et ve Süt Kurumu Başkanı Uzun kurumu batırmış

24 Mart 2022 Perşembe, 09:30

AKP’nin 20 yıllık kötü yönetiminin sonuçları önlenemez bir şekilde ülkeyi sarsarken bakanlar ve bürokratlardan birbiri ardına şaşkınlık yaratan açıklamalar geliyor. Et ve Süt Kurumu’nun Genel Müdürü Osman Uzun’un, kurumun satış yerleri önünde oluşan uzun kuyrukları azaltmak için etin fiyatına zam yaptıkları yönündeki açıklaması tartışılıyor. Bu açıklama ile dikkatlerin üzerinde yoğunlaştığı kurum, AKP döneminin yönetim anlayışının, kamu kurumlarının nasıl yönetildiğinin çarpıcı bir örneğini oluşturuyor. ESK, Saray’dan gelen talimatların yanısıra kendi inisiyatifi ile aldığı yanlış kararları uygulaması sonucu batmanın eşiğinde geldi.