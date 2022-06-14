Ev sahibini öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı: Katil zanlısı adliyeye sevk edildi
Kağıthane’de bir süredir evden çıkmasını istediği için tartışma yaşadığı ev sahibini, çıkan kavgada silahla vurarak öldüren katil zanlısı kiracı adliyeye sevk edildi. Şahsın ifadesinde, "Kız arkadaşıma saldırmaya kalktı. Yumruğunu sıkıp hakaret etti. Bende bir anlık korkuyla tabancayı elime alıp hedef gözetmeksizin ateş ettim” dediği belirtildi.
Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 43 yaşındaki kiracı Hamza Ç., ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süredir, kiracı Ç.’nin eve kız arkadaşlarını getirmesi ve kira ücreti nedeniyle tartışma yaşamaya başlamıştı.
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