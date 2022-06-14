Ev sahibini öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı: Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

14 Haziran 2022 Salı, 17:05

Kağıthane Harmantepe Mahallesi’nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre 43 yaşındaki kiracı Hamza Ç., ile ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süredir, kiracı Ç.’nin eve kız arkadaşlarını getirmesi ve kira ücreti nedeniyle tartışma yaşamaya başlamıştı.

Haberin devamı...