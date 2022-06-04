Ev sahibinin zam yapmasına öfkelenen kiracı 'evi yaktı'

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İstanbul Sultangazi'de, iddiaya göre ev sahibinin zam yapmasına sinirlenen bir kiracı evi yaktı. Ev sahibi Emel A.'nın, evi yakan kiracısı Tahsin K.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

DHA
04 Haziran 2022 Cumartesi, 16:29

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Haziran perşembe saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kiracı olan Tahsin K., ev sahibi Emel A. ile zam nedeniyle tartıştı.

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