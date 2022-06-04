Ev sahibinin zam yapmasına öfkelenen kiracı 'evi yaktı'

04 Haziran 2022 Cumartesi, 16:29

Uğur Mumcu Mahallesi'nde 2 Haziran perşembe saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katındaki dairede kiracı olan Tahsin K., ev sahibi Emel A. ile zam nedeniyle tartıştı.



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