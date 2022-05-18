Evine giren kişiyi öldüren sanık: 'Yatak odamda idrarını yaparken buldum'

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, evine girdiği iddia edilen şahsı arbede sırasında bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, şahsı yatak odasında idrarını yaparken bulduğunu söyledi. ATK’den gelen raporda ise sıvının idrar olmadığı ve maktulün DNA’sıyla eşleşmediği belirlendi.

İHA
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:10

Olay, 14 Ocak tarihinde Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, O.K., evde kahvaltı yaptığı sırada yatak odasından sesler duydu. Yatak odasına yönelen O.K., hırsızlık için geldiğini düşündüğü Murat Yarar isimli şahısla karşılaştı.

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