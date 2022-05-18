Evine giren kişiyi öldüren sanık: 'Yatak odamda idrarını yaparken buldum'

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 18:10

Olay, 14 Ocak tarihinde Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, O.K., evde kahvaltı yaptığı sırada yatak odasından sesler duydu. Yatak odasına yönelen O.K., hırsızlık için geldiğini düşündüğü Murat Yarar isimli şahısla karşılaştı.



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