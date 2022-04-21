Evinin elektriği kesilen Selvi Kılıçdaroğlu: Alışacağız, atlatacağız

21 Nisan 2022 Perşembe, 14:48

Yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için bireysel olarak eylem yaparak 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği bugün dağıtım şirketi olan EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir” dedi.

