Eyüpsultan'da trafik magandasının 'drift' yaptığı anlar kamerada
Eyüpsultan'da bir kişinin, farklı noktalarda drift yaparak trafiği tehlikeye attığı anlar hem kendi, hem de videosunu çekmesini istediği vatandaşların kamerasına yansıdı.
Eyüpsultan'ın Kemerburgaz ve Göktürk mevkilerinde trafik magandasının vatandaşların canını hiçe sayarak drift yaptığı anlar kameraya yansıdı. Sürücü, sabah ve akşam saatlerinde farklı adreslerde 06 BOV 950 plakalı otomobiliyle cadde ve kavşaklarda drift yaptığı anları arkadaşlarına çektirdi. Aynı zamanda kendi kamerasıyla da trafiği tehlikeye attığı anları kaydeden kişi, bu görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı.
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