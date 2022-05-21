Faciadan dönüldü: Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı

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Bursa’da yanında seyreden otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü benzinliğe daldı. Facianın teğet geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:40

Olay merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı mahallesi Ankara Yolu caddesindeki bir benzinlikte meydana geldi. İddiaya göre aynı şeritte seyreden otomobilin manevrasıyla yoldan çıkan diğer sürücü otomobile çarpmamak için direksiyonu benzinliğe çevirince kaza kaçınılmaz oldu.

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