Fatih Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?

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Gazeteci Fatih Portakal, Bodrum'da yangın felaketinin yaşandığı Mazı-Çökertme arasında kalan Kargılı koyunda görüntülenen iş makinelerine ilişkin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Orman Genel Müdürlüğü'ne soru sordu.

cumhuriyet.com.tr
02 Eylül 2021 Perşembe, 12:01

Portakal sosyal medya hesabından, yangınlar nedeniyle harap olan Kargılı koyunda görüntülenen iş makineli çalışmayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Orman Genel Müdürlüğü'ne  sordu. 

Portakal konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Burası Bodrum, Mazı-Çökertme arası Kargılı koyu. İş makinesi çalışıyor. Yangından sonra  setleme çalışması mi? Yoksa imara mı açılıyor? Bölge halkı bilgi edinmek istiyor. 

@TCTarim @OGMgovtr

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