Fatih Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
Gazeteci Fatih Portakal, Bodrum'da yangın felaketinin yaşandığı Mazı-Çökertme arasında kalan Kargılı koyunda görüntülenen iş makinelerine ilişkin, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Orman Genel Müdürlüğü'ne soru sordu.
Portakal sosyal medya hesabından, yangınlar nedeniyle harap olan Kargılı koyunda görüntülenen iş makineli çalışmayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Orman Genel Müdürlüğü'ne sordu.
Portakal konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Burası Bodrum, Mazı-Çökertme arası Kargılı koyu. İş makinesi çalışıyor. Yangından sonra setleme çalışması mi? Yoksa imara mı açılıyor? Bölge halkı bilgi edinmek istiyor.
@TCTarim @OGMgovtr
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