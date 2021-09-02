Fatih Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?

02 Eylül 2021 Perşembe, 12:01

Portakal sosyal medya hesabından, yangınlar nedeniyle harap olan Kargılı koyunda görüntülenen iş makineli çalışmayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve Orman Genel Müdürlüğü'ne sordu.



Portakal konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Burası Bodrum, Mazı-Çökertme arası Kargılı koyu. İş makinesi çalışıyor. Yangından sonra setleme çalışması mi? Yoksa imara mı açılıyor? Bölge halkı bilgi edinmek istiyor.

@TCTarim @OGMgovtr