Fatih'te ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı, iş yeri kullanılamaz hale geldi
Fatih'te sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın üçüncü katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Alevler tüm iş yerini sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangın, Fatih ilçesi Mimar Hayrettin Mahallesinde sabah 06.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gedikpaşa Camii Sokakta bulunan 4 katlı binanın üçüncü katındaki ayakkabı imalathanesinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Üçüncü katta çıkan yangın büyüyerek bir üst kata ve yan binaya sıçradı. Alev alev yanan iş yeri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi.
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