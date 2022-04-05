Fatma Şahin, tokat skandalı hakkında ilk kez konuştu: 'Olayı görsem kesinlikle müdahale ederdim'

05 Nisan 2022 Salı, 12:17

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber ekranlarında yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programının konuğu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu. Şahin, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın Gaziantep’teki çekim esnasında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ahmet Demir’e attığı tokat hakkında ilk kez konuştu.

Atılan tokadı görmediğini öne süren Şahin, “Orada ben fark etmiş olsaydım, ayağa kalkıp tepki gösterebilirdim. Bu sonradan görmüş olduklarımı görseydim en azından ‘ne oluyor’ derdim” şeklinde konuştu.