Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor: 'Bu ısrarı anlamıyoruz'
Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kayaköy Akçakese Mahallesi'nde, koruma altındaki endemik bitki türlerini barındıran alanda taşocağı açılmak istenmesi yöre halkının tepkisini çekiyor.
Fatsa ilçesine bağlı Kayaköy Akçakese Mahallesi'nde toplam 936 dönümlük 3 ayrı alan maden sahası olarak belirlendi. İlk olarak 2012 yılında mahalle sınırları içinde kalan 250 dönümlük alan üzerinde kurulmak istenen taşocağına karşı başlattıkları hukuk mücadelesini kazanan yöre halkı, 5 yıl sonra aynı bölgede başka firmanın açmak istediği taşocağını da hukuki mücadele sonucu iptal ettirdi.
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