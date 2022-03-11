Fatsa'da halkın mücadelesi sürüyor: 'Bu ısrarı anlamıyoruz'

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Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Kayaköy Akçakese Mahallesi'nde, koruma altındaki endemik bitki türlerini barındıran alanda taşocağı açılmak istenmesi yöre halkının tepkisini çekiyor.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 13:30

Fatsa ilçesine bağlı Kayaköy Akçakese Mahallesi'nde toplam 936 dönümlük 3 ayrı alan maden sahası olarak belirlendi. İlk olarak 2012 yılında mahalle sınırları içinde kalan 250 dönümlük alan üzerinde kurulmak istenen taşocağına karşı başlattıkları hukuk mücadelesini kazanan yöre halkı, 5 yıl sonra aynı bölgede başka firmanın açmak istediği taşocağını da hukuki mücadele sonucu iptal ettirdi.

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