'Fatura' kavgasında kiracısını öldürdü

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Konya’da fatura meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi kiracısını tüfekle vurarak öldürdü.

İHA
10 Mayıs 2022 Salı, 11:22

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/fatura-kavgasinda-kiracisini-oldurdu-1934425

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