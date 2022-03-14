FETÖ’nün kilit ismi götürüldüğü İstanbul Adliyesi’nden kaçtı, minibüste yakalandı

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FETÖ'ye mali kaynak aktardığı gerekçesi ile kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği"nin kilit ismi, İstanbul’da yargılandığı davanın karar duruşması için götürüldüğü İstanbul Adliyesi’nde polisin elinden kaçtı. Firari sanık, olaydan 6 gün sonra Maltepe’de polisin yol kontrolü sırasında yolcu minibüsünde yakalandı.

İHA
14 Mart 2022 Pazartesi, 13:48

FETÖ'nün mali yapısına kaynak oluşturduğu gerekçesi ile daha önce kapatılan “Kimse Yok mu” derneğine yönelik 2016’dan bu yana devam eden davada yargılanan dernek üst düzey yöneticisi Mustafa C. (52), Mart ayının başında Adli Sevk Timleri tarafından Küçükçekmece’den Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmek üzere ekip otosuna bindirildi.

İddiaya göre hüküm giyen derneğin kilit ismi, son duruşma için İstanbul Adliyesi’ne getirildiği sırada mahkeme kapısında polisin elinden kaçarak firar etti.

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Firar ederek izini kaybettiren FETÖ hükümlüsü, adliyeden kaçtıktan sonra sırra kadem bastı. Her gün sürekli yer değiştirerek polisten kurtulmanın yollarını aradı. Altı gün boyunca kimi zaman örgüt içinde “Gaybubet” diye adlandırılan hücre evlerinde, kimi zaman da yakın hısımlarının yanında saklandı. Firari olarak her yerde aranan hükümlü, son olarak 7 Mart’ta yine yer değiştirmek için bulunduğu adresten ayrılarak Maltepe’de bir yolcu minibüsüne bindi. Bindiği minibüs Küçükyalı Mahallesine doğru seyrederken, akşam saat 21.20 sıralarında D-100 Karayolunda yol kontrolü yapan devriye polis ekipleri tarafından durduruldu.

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