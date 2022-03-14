FETÖ’nün kilit ismi götürüldüğü İstanbul Adliyesi’nden kaçtı, minibüste yakalandı

14 Mart 2022 Pazartesi, 13:48

FETÖ'nün mali yapısına kaynak oluşturduğu gerekçesi ile daha önce kapatılan “Kimse Yok mu” derneğine yönelik 2016’dan bu yana devam eden davada yargılanan dernek üst düzey yöneticisi Mustafa C. (52), Mart ayının başında Adli Sevk Timleri tarafından Küçükçekmece’den Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmek üzere ekip otosuna bindirildi.

İddiaya göre hüküm giyen derneğin kilit ismi, son duruşma için İstanbul Adliyesi’ne getirildiği sırada mahkeme kapısında polisin elinden kaçarak firar etti.