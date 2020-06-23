Film seti değil! Üsküdar'da inanılmaz görüntüler
Üsküdar Acıbadem'de şiddetli yağış nedeniyle yol kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi. Uçuşan ağaçlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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