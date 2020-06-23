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Film seti değil! Üsküdar'da inanılmaz görüntüler

Üsküdar Acıbadem'de şiddetli yağış nedeniyle yol kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi. Uçuşan ağaçlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2020 Salı, 15:26


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