Flamingolar Eber Gölü'ne renk kattı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:38

Afyonkarahisar'ın önemli doğal zenginliklerinden Eber Gölü, son dönemde sayıları artan flamingolarla renklendi.

Bolvadin ilçesi sınırlarında Emir Dağları ve Sultan Dağları arasında 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip Eber Gölü, göçmen kuşların uğrak merkezlerinden biri olarak kuş gözlemcileri için de önemli.

146 kuş türünün barındığı Eber Gölü'nün her yıl nisanın ilk günlerinde gelen misafirleri flamingolar, sığ sularda topluca avlanmaya çıkıyorlar.

Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, gölün Bolvadin, Çay ve Sultandağı çevresinde yer alan önemli sulak alanlardan biri olduğunu vurguladı.

Eber Gölü'ndeki flamingo sayısının her geçen yıl arttığını gözlemlediklerini aktaran Erişmiş, "Bu yıl göldeki flamingolar adeta görsel şölen sunuyor. Afyonkarahisar'da 276 kuş türü bulunuyor. Eber Gölü'nde ise bunların 146'sını görebiliyoruz. Nerdeyse yarı yarıya. Oldukça yüksek bir sayı." dedi.

Havaların halen soğuk olduğunu ifade eden Erişmiş, şunları belirtti:

"Kuş türleri bakımından en baskın olan tür flamingolar. Bu yıl sayıları oldukça fazla. Sayının fazla olması diğer sulak alanlarda iklimin buraya göre daha soğuk olması ve buranın biraz daha iyi olmasından kaynaklanıyor. Bir de burada beslenme olanakları daha iyi olduğu için tercih ediliyor. Kuş fotoğrafı çekmek isteyen fotoğrafçıları göle bekliyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte gölün misafirleri flamingoları bölgeye geldi. Bu yıl sayılarının oldukça fazla olduğunu gözlemledik. Burada adeta bir görsel şölen sunuyorlar"





"FLAMİNGOLAR GEÇEN YIL VE ÖNCEKİ YILA GÖRE ÇOK ÇOK FAZLA"

Eber Gölü çevresinde rehberlik yapan Kadir Ateş de bu yıl göldeki flamingo sayısının çok fazla olduğunu söyledi.

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının flamingoları görüntülemek için bölgeye geldiğini ifade eden Ateş, "Fotoğraf tutkunları ve gezi grupları mutlaka Eber Gölü'ne geliyor. Flamingolar geçen yıl ve önceki yıla göre çok çok fazla, popülasyonu artmış görünüyor. Buradaki flamingoların görsel güzelliği temmuz sonuna kadar devam eder" diye konuştu.