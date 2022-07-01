Freni boşalan kamyon kazasında kahreden ayrıntı: 7 yıl sonra aynı acı...
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde rampa aşağı inerken kontrolden çıkan kamyon, 3 araca ve motosikletliye çarptı. Kazada kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ölen motosikletlinin kardeşinin de 7 yıl önce motosikletiyle yaptığı kazada öldüğü öğrenildi.
Kadirli-Andırın yolu üzeri Asri mezarlık kavşağındaki rampada iniş aşağı seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 01 DM 768 plakalı kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan araç önce bir pikaba ardından da kırmızı ışıkta bekleyen Cengizhan Kocaoğlu’nun kullandığı 80 ACC 428 plakalı motosiklete çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Durmayan kamyon yolda kontrolsüz şekilde ilerlerken yaklaşık 2 km uzaklıktaki kırmızı ışıkta bekleyen 53 ED 107 plakalı ve 80 ABC 416 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu.
Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Kocaoğlu feci şekilde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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