Freni patlayan otomobil 'akaryakıt istasyonuna' girdi: 2 yaralı

01 Haziran 2022 Çarşamba, 09:33

Kaza, Bayburt- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Selçuk Taş idaresindeki 69 AAF 970 plakalı otomobil, akaryakıt almak için girdiği istasyonda freninin tutmaması üzerine pompaya çarptı.

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