Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
Kahramanmaraş’ta su tankerinin önce otomobile, daha sonra bir binanın balkonuna çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaza, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde meydana geldi. Kuzey Çevre Yolundan yokuş aşağı inen C.B. idaresindeki su tankerinin bir anda freni boşaldı. Hızla aşağı inmeye devam eden su tankeri önce park halindeki bir otomobile, ardından bir apartmanın bahçesine düştü.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, su tankerinin seyrettiği, önce park halindeki 46 PP 761 plakalı otomobile çarptığı, daha sonra da binanın istinat duvarını geçerek balkona çarptığı görüldü.
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