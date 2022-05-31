Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı

31 Mayıs 2022 Salı, 16:37

Kaza, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde meydana geldi. Kuzey Çevre Yolundan yokuş aşağı inen C.B. idaresindeki su tankerinin bir anda freni boşaldı. Hızla aşağı inmeye devam eden su tankeri önce park halindeki bir otomobile, ardından bir apartmanın bahçesine düştü.



Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, su tankerinin seyrettiği, önce park halindeki 46 PP 761 plakalı otomobile çarptığı, daha sonra da binanın istinat duvarını geçerek balkona çarptığı görüldü.

