Futbolcular ve taraftarlar tarafından linç edilen hakem trajik şekilde yaşamını yitirdi

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El Salvador'da hakem Jose Arnoldo Amaya, taraftarların ve oyuncuların saldırısına uğradıktan sonra yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 18:51

El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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El Salvador Futbol Federasyonu hakem Jose Arnoldo Amaya

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