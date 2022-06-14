Futbolcular ve taraftarlar tarafından linç edilen hakem trajik şekilde yaşamını yitirdi
El Salvador'da hakem Jose Arnoldo Amaya, taraftarların ve oyuncuların saldırısına uğradıktan sonra yaşamını yitirdi.
El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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