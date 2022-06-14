Futbolcular ve taraftarlar tarafından linç edilen hakem trajik şekilde yaşamını yitirdi
El Salvador'da hakem Jose Arnoldo Amaya, taraftarların ve oyuncuların saldırısına uğradıktan sonra yaşamını yitirdi.
El Salvador Futbol Federasyonu (FESFUT), maç sırasında saldırıya uğrayan hakem Jose Arnoldo Amaya'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Amaya, geçen hafta sonu San Salvador'daki Toluca stadyumunda oynanan amatör bir maçta taraftarlar ve oyuncular darbedildi. Korkunç olay, 20 yıllık tecrübeye sahip hakemin bir oyuncuya ikinci sarı kart göstermesinin ardından yaşandı. İç kanamayla hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki hakem kısa süre sonra yaşamını yitirdi.
Federasyondan yapılan açıklamada; "Ülkedeki farklı spor salonlarında meydana gelen tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz" denildi. Başkan Hugo Carrillo ise, "Federasyon olarak hakem Jose Arnoldo Amaya'nın başına gelenleri kınıyoruz ve yetkililerin hakemin öldürülmesinden sorumlu olanları bulabileceklerine inanıyoruz" dedi.
l Sentido pésame a la Familia del Árbitro Arnoldo Amaya, que Dios le brinde resignación y fortaleza a su apesarada familia. pic.twitter.com/hlhfRaY2xz— FESFUT (@fesfut_sv) June 13, 2022
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