Galatasaray Başkanı Burak Elmas: 'Şeffaf bir TFF arzuluyoruz'

31 Mayıs 2022 Salı, 17:34

Galatasaray ile GSYİAD arasında, Galatasaray Erkek Voleybol Takımı forma sponsorluk anlaşması imzalandı. Sarı-kırmızılıların mevcut başkanı Burak Elmas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ürkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) seçimi hakkında konuşan Burak Elmas "TFF ile ilgili biz baştan beri, 'adalet istemek cesurların işidir' dedik. Biz şeffaf, kurulların ahbap-çavuş ilişkisiyle oluşturulmadığı bir federasyon istiyoruz. Maalesef TFF'nin gelmiş olduğu noktada 1 senelik seçimle çözülemeyecek büyük sorunları var. TFF'nin seçimi bir seneliktir. Çözümün ilk adımlarını atacak, şeffaf olacak bir TFF arzuluyoruz. Bütün kulüplerle görüşüyoruz. Galatasaray ve Türk futbolu için, öncelikle Türk futbolu için en doğru kararı vermek adına gelişmeleri izliyoruz. Sadece Süper Lig kulüplerini düşünmemek lazım. Diğer liglerde yer alan kulüplerin yaşadığı büyük sıkıntılar var" dedi.

