Galler’de süt akan nehri gören şaşkına döndü
Birleşik Krallık'a bağlı Galler’de süt taşıyan kamyon kontrolden çıkarak nehre düştü. Nehirden litrelerce akan süt görenleri şaşırttı.
Birleşik Krallık'a bağlı Galler’de nehir beyaza büründü. Carmarthenshire bölgesindeki Llanwrda kasabasında süt taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak nehre düştü. Kazanın ardından kamyondaki litrelerce süt nehre döküldü. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde, nehir beyaz renge boyandığı görülüyor. Nehrin beyaz aktığını gören bir çok kişi bölgeye akın etti.
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